- In aceasta seara, un autotren a ramas fara frane, blocand banda 1 si banda de urgenta de pe Autostrada A2, la kilometrul 173 050, intre localitatile Medgidia si Cernavoda, sensul de mers catre Bucuresti. La fata locului s a deplasat un echipaj al Sectiei Autostrazi a D.R.D.P. Constanta pentru a semnaliza…

- Vineri, 25 octombrie, la Liceul „Eremia Grigorescu” din Marașești 10 tineri talentați și frumoși au calatorind in jurul lumii incercand sa obțina titlurile de Miss și Mister Boboc. Evenimentul a avut loc in sala de festivitați a liceului și a fost prezentat de elevii Prepelița George-Madalin și Anghel…

- Concerte, dansuri traditionale si contemporane si o prezentare de costume traditionale vor avea loc la cea de-a VII-a editie a Asia Fest care se va desfasura, in perioada 22 - 24 noiembrie, la Romexpo. "Asia Fest este un dialog multicultural care celebreaza cultura Asiei, aducand in Bucuresti,…

- O tanara de 17 ani, din localitatea Gheorghița, județul Prahova, este cautata de polițiști dupa ce a plecat la școala, dar nu a mai revenit acasa. Potrivit Poliției Prahova, dispariția fetei a fost semnalata marți seara. Polițiștii din Pucheni au fost sesizați ca adolescenta din comuna Gheorghița…

- Actrita Tamara Buciuceanu-Botez, care a murit pe 15 octombrie la varsta de 90 de ani, a fost inmormantata cu onoruri militare la cimitirul Sf. Vineri din Bucuresti. Zeci de oameni si colegi de breasla i-au adus un ultim omagiu celei supranumite „doamna comediei romanesti“.

- Cine incepe de luni mișcarea, are chef de sport toata saptamana! Așa iși spun majoritatea celor care se ambiționeaza și iși fac abonament la sala sau iși iau ședințe cu un antrenor personal. Ca sa fie siguri ca tot mai mulți oameni vor indragi mișcarea, doi antrenori personali, buzoianul Mircea Vlad…

- Politistii constanteni au descoperit peste 31.000 de aparate de ras, in valoare de aproximativ 108.000 de lei. La data de 16 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au verificat,…

- In data de 05.09.2019, in jurul orei 21:30, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata de catre o reprezentanta a Centrului de Plasament din Lupeni despre faptul ca, in jurul orei 19:40, minora institutionalizata PODAR FLORENTINA ANA (foto), in varsta de 16 ani, a plecat voluntar din centru și nu…