GALCEAVA IN COALITIE! Inițial ministrul Boloș nu a vrut sa semneze legea pensiilor in forma inițiata dePSD pe motiv ca nu sunt bani.Pobabil a fost convins de Ciolacu, amintindu i ca in 2024 vor fi 3 randuri de alegeri și vor juca la CACIALMA! Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis colegilor din partid, in ședința de la Sinaia, ca nu susține masura limitarii plaților cash, dupa ce aceasta decizie a fost luata in Coaliție, liderii PNL, in frunte cu Ciuca, girand pachetul de masuri fiscal bugetare.

- Barda masurilor fiscale lovește și de aceasta data selectiv. „Așa cum era de așteptat, Fondul Roman de Contragarantare și celelalte instituții financiare ale statului aflate chiar in subordinea domnului Boloș scapa de prevederile „celei mai mari reforme bugetare” imaginate de Boloș, Ciolacu și brigada…

- Mai exact, cadrele medicale scot din buzunare cate 100 de lei pe luna pentru a cumpara consumabilele necesare spitalului.Aici se incadreaza, spre exemplu, bateriile sau acumulatorii pentru aparatura medicala, hartia igienica, dezinfectanții, ecogelul sau unguentele pentru examinarile medicale.Managerul…

- Dupa intalnirea cu oficialii de la Bruxelles, Guvernul intenționeaza sa mențina varianta asumata in Coaliție a masurilor fiscale. Chiar daca in spatele ușilor inchise au fost sugestii pentru modificarea TVA-ului pentru anumite produse, Guvernul spera sa rezolve altfel deficitul bugetar. Mai exact, exista…

- Catalin Zamfir vine cu un anunț foarte așteptat. Recunoaște ca ușor nu a fost, ca au ajuns la acest rezultat dupa negocieri extrem de dure, dar ca importanta ramane decizia premierul. Exportau, practic, tot profitul in paradisuri fiscale, prin celebrul deja mecanism de optimizare fiscala. Probabil v-ați…

- Impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru multinaționalele care-și exporta profitul in paradisurile fiscale. Ințelegere PSD – PNL Multinaționalele vor plati impozit de 1% pe cifra de afaceri, a transmis senatorul PSD Daniel Zamfir, presedinte al comisiei economice. “Faci profit aici, platești impozit…

- ”AM REUSIT! MULTINATIONALELE VOR PLATI IMPOZIT 1% PE CIFRA DE AFACERI! Faci profit aici, platesti impozit aici!”, scrie senatorul PSD pe Facebook. Daniel Zamfir arata ca, ”dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in Coalitie impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru acele companii…

- “Tot astazi avem o veste buna si de la Ministerul Fondurilor Europene. Toate cardurile sociale au fost incarcate cu sumele pentru alimente aferente transei pe luna august. Vorbim de 2,4 milioane de romani care au primit un sprijin de 250 de lei din partea statului”, a declarat Ciolacu, vineri, la inceputul…