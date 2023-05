Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile Uniunii Europene au convenit sa instaleze puncte de incarcare electrica si pe baza de hidrogen in intreaga regiune in urmatorii cativa ani, in incercarea de a stimula tranzitia catre energia verde, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

- Pana in prezent, in orașul Galați au fost montate 46 de stații de incarcare pentru mașinile electrice. „Este important sa susținem un transport ecologic”, susține primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu.

- Ministerul Dezvoltarii finanțeaza 18 noi investiții, in 18 localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Proiectele, in valoare totala de 45.743.489,54 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele C5 – Valul Renovarii…

- "In vederea armonizarii cadrului de reglementare existent cu prevederile legislatiei nationale si europene si in raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat, in sedinta de astazi a Comitetului de Reglementare…

- Primaria Rimetea a solicitat aviz de mediu pentru proiectul „Reabilitare și punere in valoare a Cetații Nobiliare Colțești”. Valoarea totala a investiției este de aproximativ 10 milioane de lei. Reabilitarea si punerea in valoare a Cetații Colțești implica indepartarea selectiva a vegetatiei existente…

- Primariile nu sunt luate de prin surprindere numai de prima ninsoare, care in mod tradițional le prinde nepregatite, ci și de propriile regulamente, care au prevederi care se bat cap in cap, provocand situații aberante. Spre exemplu, in ultimii 4-5 ani Primaria Galați a dus o intensa campanie de reglementare…

- Un numar de 12 statii noi de incarcare a masinilor electrice, din lotul de 15 pentru care municipalitatea a castigat finantare de la Administratia Fondului de Mediu, au fost puse in functiune in orasul de la Dunare, a declarat, luni, primarul din Galati, Ionut Pucheanu. Cele 12 statii au fost montate…

- Rețeaua electrica este cea care da viața unei locuințe, insa proiectarea și instalarea ei nu sunt pentru oricine. Pentru siguranța ta și a celor din jur, apeleaza la specialiști autorizați pentru orice intervenție la rețeaua electrica. Aceasta regula este valabila mai ales atunci cand planifici sa construiești…