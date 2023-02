Galaţiul devine cel mai depopulat oraş din România Rezultatele recensamantului realizat anul trecut confirma ca Galatiul se indreapta incet dar sigur catre statutul de cel mai depopulat mare oraș din tara, in condițiile in care in ultimele doua decenii a pierdut peste 80.000 de locuitori. Intr-un clasament realizat in baza rezultatelor provizorii ale recensamantului de anul trecut, Galațiul se afla pe locul 5 intr-un clasament al orașelor cu cele mai mari scaderi ale populației, cu o scadere de 31.581 de locuitori inregistrata in perioada 2011 – 2022, fiind intrecut in acest clasament de București, cu o scadere de 166.442 de locuitori, Timișoara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

