Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings a confirmat ratingurile pentru datoria pe termen lung in valuta si moneda locala ale municipiului Bucuresti, perspectivele asociate fiind negative, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Decizia vine dupa ce, luna trecuta, Fitch a confirmat ratingul suveran al Romaniei…

- Deputatul PNL Ben Oni Ardelean l-a atacat, astazi, intr-un mesaj pe Facebook, pe primarul Timișoarei. ”Distruge, dezbina, oprește orașul in loc și plangi cu lacrimi false pe Facebook- pe scurt, activitatea administrației Fritz, la un an de mandat”, a comentat parlamentarul care susține ca proiectul…

- Candidata Partidului „Șor” pentru funcția de primar al orașului Balți, Marina Tauber, și-a inceput duminica cu o plimbare matinala prin centrul orașului Balți. Deputata a aparut intr-un live pe Facebook, alaturi de vicepreședintele formațiunii, Vitalie Balinschi, in timp ce se plimba prin inima orașului…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, spune ca dispoziția de primar pentru inchiderea berariei omului de afaceri Dan Dinu este, de fapt, o razbunare și ca Dominic Fritz a „inchis afacerea” lui Dinu pentru ca patronul a indraznit sa critice administrația locala.

- Cei doi au starnit reactii pozitive, dar si negative, atat in mediul online, cat si pe strazile orasului.Studenții au protestat pe strazile orasului imbracati in combinezoane si cu un mesaj pe care scria „Student nevaccinat”, acestia fiind nemultumiti de masurile restrictive care se refera la nevaccinati. Potrivit…

- Consilierii locali sunt chemați, marți, de la ora 17, in regim online, la o ședința AGA Colterm, pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in regim centralizat in Timișoara catre Colterm S.A. Astfel, Primaria Timișoara se asigura ca serviciul…

- In organizarea Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna” in parteneriat cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC), marți, 28 septembrie, orele 13, va avea loc simpozionul „Isidor Rauca-Rauceanu – un primar vrednic al orașului Sf. Gheorghe, din perioada interbelica”, proiect…

- Pentru ca este un exemplu civic de urmat pentru concetațenii sai și are curajul sa-și expuna parerile, argumentat, indiferent despre cine o face. Destul de recent, dupa ce s-a certat dreapta progresista a coaliției de guvernare, adica USRPLUS, cu dreapta reprezentata de PNL, dl. viceprimar a postat…