Primariile nu sunt luate de prin surprindere numai de prima ninsoare, care in mod tradițional le prinde nepregatite, ci și de propriile regulamente, care au prevederi care se bat cap in cap, provocand situații aberante. Spre exemplu, in ultimii 4-5 ani Primaria Galați a dus o intensa campanie de reglementare a parcarilor cu taxa și a parcarilor rezidențiale din oraș, principiul de baza fiind „nimeni nu parcheaza daca nu platește”, dar aceasta regula este aplicata abuziv și celor care platesc pentru a-și incarca mașina electrica sau hibrid. In urma cu cinci ani, a fost aprobata Hotararea CL nr…