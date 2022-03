Galaţi: Numărul refugiaţilor, în creştere Numarul refugiatilor din Ucraina care ajung la Galati este atat de mare incat autoritatile au inceput sa cazeze astfel de persoane si in sali de sport, transformate in imense dormitoare. Prima astfel de sala multifunctionala de sport este cea a Scolii Gimnaziale nr. 7, investitie abia data in folosinta toamna trecuta. Sala de sport este bine incalzita, are grupuri sanitare moderne si face fata bine rolului de cazare temporara, caci toti cei care dorm aici cateva nopti doresc sa isi continue drumul catre alte state din Europa unde au rude sau prieteni. De asemenea, si sala de handbal a Bazei Siderurgistul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fluxul de refugiați de razboi din Ucraina crește constant și a inceput cazarea lor și in locurile amenajate in salile de sport din municipiul Suceava. In sala de sport a Școlii Gimnaziale „Miron Costin", cu o capacitate de 200 de locuri, au fost cazate miercuri noaptea 120 de persoane, ...

- O femeie de 84 de ani, refugiata din Ucraina, a murit intr un camin studentesc din municipiul Galati in urma unui stop cardio respirator, informeaza, luni, reprezentantii Grupului operational de lucru pentru ajutorarea refugiatilor ucraineni.Potrivit autoritatilor galatene, femeia in varsta de 84 de…

- Un bloc de locuinte cu 48 de camere este pus la dispozitia refugiatilor din Ucraina, care ajung in Galati. De asemenea, Universitatea „Dunarea de Jos” Galati pregateste un al doilea camin pentru cazarea refugiatilor.

- „Sunt dispus sa ii ajut pe toți care imi ies in cale.Ajut, deja am luat legatura. Nu este nevoie sa inchiriez inca. Sunt acolo ajutoare (la Vama Siret - n.red.). Sunt persoane (refugiați - n.red.) care vor veni cu autocare la București. Pot caza 400 de persoane.La Vama Siret am o pensiune unde intra…

- Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a postat un mesaj de susținere a refugiaților din Ucraina și spune ca putem gazdui 700 de persoane. „Impreuna cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj și a Direcției Județene de Sport am identificat aproape 700 de locuri de cazare in hotelurile și caminele…

- Razboiul din Ucraina a generat o criza umanitara fara precedent in Europa, mii de ucrainieni sau romani care traiesc in țara vecina, parasindu-și casele in incercarea de a-și salva viața, trecand granița in Romania. In fața acestui val de refugiați, format cu preponderența din femei și copii, Asociația…

- Discuțiile dintre NATO și Rusia au loc miercuri la Bruxelles, pe fondul pesimismului fața de progresele inregistrate in urma atitudinilor fara compromisuri adoptate de Moscova și Washington cu privire la tensiunile din Europa de Est. Ambele parți au așteptari scazute in privința unui rezultat agreat…

- ”EximBank si compania DMT Marine Equipment, specializata in productia de echipamente navale, au incheiat un acord pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de 1,5 milioane de euro ce vor fi utilizate cu preponderenta in relatia cu partenerii externi ai societatii”, a anuntat banca.…