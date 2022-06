Stiri pe aceeasi tema

- ”Comisia a aprobat o investitie de peste 127 milioane euro din Fondul de coeziune pentru a rezolva problemele de aprovizionare cu apa prin dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau”, anunta CE. Proiectul va moderniza 13 sisteme de alimentare cu apa, va crea 57 de puncte de…

- Consiliul Judetean Galati va investi aproximativ 100 de milioane de euro in cadrul unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii de irigatii, informeaza, joi, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, in prima etapa, vor putea fi irigate circa 15.000 de hectare din localitatile Draganesti,…

- Aleșii județeni au luat act joi, 26 mai, intr-o ședința ordinara de lucru, de conținutul preliminar al documentației tehnico-economice aferente "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mureș in perioada 2014-2020." Potrivit Referatului de aprobare aferent…

- O finantare europeana de peste 30 de milioane de euro risca sa fie pierduta din cauza unui conflict politicianist intre consilierii judeteni. Este vorba despre o ampla lucrare care vizeaza modernizarea si extinderea drumului de centura al orasului Galati.

- Consiliul Judetean(CJ) Galati a investit peste 2,6 milioane lei, din fonduri europene, pentru dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva", informeaza, luni, Biroul de presa al institutiei, conform Agerpres. Fii la curent cu…

- Consiliul Județean (CJ) Galați a anunțat ca este in derulare un proiect cu finanțare europeana in valoare de 34 de milioane de euro pentru construirea rețelelor de apa potabila și canalizare in comuna Matca, unul din cele mai mari bazine legumicole din țara. „Peste 200 de km de rețea de apa și canalizare,…

- Localitatea Matca, din judetul Galati, unde functioneaza cel mai mare bazin legumicol din tara, va avea sistem de apa si canalizare. Investitia va fi realizata cu fonduri europene de aproape 34 de milioane de euro.

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva din orașul Galați a fost dotat cu un echipament unic in Romania. Este vorba despre un aparat care, printre altele, descopera cancerul de piele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…