Galați. Creștere a evaziunii fiscale și contrabandei cu țigări. Prejudiciile au crescut cu 500%! In cursul anului trecut a fost inregistrata o creștere a infracționalitații economice, cele mai mari creșteri fiind inregistrate la evaziune fiscala și contrabanda cu țigari, in timp ce la spalare de bani e semnalata chiar o scadere a numarului de cazuri. A scazut numarul furturilor din locuințe și a furturilor de autoturisme, dar sunt din ce in ce mai multe cazuri de spargeri de conturi bancare. Ca o consecința a restricțiilor adoptate in contextul pandemiei e semnalata și o creștere a cazurilor de violența in familie, in care polițiștii au emis „ordine de protecție”. A crescut evaziunea fiscala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au perchezitionat 36 de autovehicule aflate in parcarea complexului comercial "Dragonul Rosu", in cadrul anchetei declansate in urma cu cateva zile, cand au fost ridicati peste 1.000 de saci cu produse contrafacute - imbracaminte,…

- Faptele reținute in dosarul penal deschis in vara anului trecut la Poliția Municipiului Slobozia, in baza plangerilor inaintate instituției de catre deponenții CAR Invațamant, s-au schimbat. Ancheta s-a mutat la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Eveniment Adeverințe de vaccinare false / Trei persoane au fost reținute de polițiștii din Teleorman decembrie 23, 2021 15:34 In zilele de 21 și 22 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului…

- „In zilele de 21 și 22 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alexandria, au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 6…

- *I.P.J Valcea* *ACȚIUNE CU FORȚE MARITE IN JUDEȚUL VALCEA* In data de 11 spre 12 decembrie, a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Sutești, impreuna cu Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, polițiștii municipiului Dragașani și luptatori S.A.S Valcea au organizat și desfașurat o acțiune…

- ”La data de 10.06.2021, organele de cercetare penala din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de delapidare (in forma continuata), complicitate la delapidare (in forma…

- Procurorii din Sibiu au facut, miercuri, 13 perchezitii in mai multe locatii din Sibiu si Bucuresti, intr-un dosar in care directorul Camerei De comert Sibiu, Eugen Iordanescu, este suspectat de mai multe infractiuni. Una dintre acestea are legatura cu programul ”Sibiu – Regiune Gastronomica Europeana…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au identificat un depozit clandestin cu țigari de contrabanda in municipiul Baia Mare. „Astfel, in cadrul cercetarilor privind savarșirea infracțiunii prev. de art. 270, alin.…