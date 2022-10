Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani din judetul Sibiu a fost prins de politisti in timp ce conducea baut un autoturism neinmatriculat. Ulterior, el a furat o autospeciala a Politiei Rutiere si incerca sa opreasca pentru control alti soferi, fiind retinut, transmite news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca va purta numele regretatului muzeograf Nicolae Bulat. Decizia a fost luata vineri, 30 septembrie, de catre consilierii raionali din Soroca, intruniți intr-o ședința extraordinara, transmite Radiochisinau . Aleșii au ținut și un minut de reculegere…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 23 septembrie, sunt instituite urmatoarele restricții: calea 1, de la km 551 și pana 554, se vor efectua lucrari de intreținere curenta pe banda 1 si urgența, se circula pe banda 2. Lucrarile se…

- In toamna anului 1940, imediat dupa intrarea in vigoare a Diktatului de la Viena, care prevedea cedarea Ardealului de Nord catre Ungaria horthysta, in mai multe localitați din aceasta parte a Romaniei trupele maghiare au ucis sute de romani, printre cele mai cunoscute fiind masacrele de la Treznea,…

- Muzeul Casa Mureșenilor Brașov gazduiește, in perioada 15 septembrie-26 noiembrie 2022, expoziția temporara intitulata O istorie a balului cuprinsa in ordinele de dans, din colecția Muzeului Național Brukenthal Sibiu. Curatori: Dr. Raluca Maria Frincu, dr. Dana Roxana Hrib. Expoziția cuprinde 47 ordine…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier va fi oprit maine 03.09.2022, in intervalul orar 07:00 ndash; 18:00, pe DN 7C Transfagarasan , intre kilometrii 62 100m Baraj Vidraru, judetul Arges si 116 800 de metri Balea Lac, judetul Sibiu , pentru desfasurarea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 7 august, in intervalul orar 08:00 – 16:00, in funcție de condițiile meteo, se vor efectua lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, intre kilometrii 174 – 180+780 de metri, pe raza localitaților…

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane și Consiliul Județean Maramureș, anunța deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Romana 1850 – 2020” la sediul Muzeului Județean de Etnografie și Arta…