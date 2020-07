Un barbat de 40 ani din Galati a fost retinut pe baza de ordonanta, dupa ce a agresat si talharit un batran in fata unui restaurant, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, un barbat, de 64 ani, din Galati, a sunat la 112 si a declarat ca in timp ce se afla in fata unui restaurant si consuma bauturi alcoolice impreuna cu mai multe persoane, a fost agresat de trei indivizi si deposedat de suma de 150 lei, dupa care agresorii au fugit intr-o directie necunoscuta. In zona au fost directionate mai multe echipaje de politie,…