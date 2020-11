Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a adoptat, duminica, o hotarare prin care incepand cu 16 noiembrie, ora 00,00, timp de 14 zile, activitatea cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, restaurantelor si cafenelelor din interiorul cladirilor este interzisa…

- Restaurantele, cinematografele, teatrele și salile de jocuri de noroc din orașul Galați se inchid incepand de luni. Autoritațile au luat aceasta masura dupa ce numarul persoanelor infectate la mia de locuitori a crescut foarte mult. O masura similara va fi luata in comuna galațeana Nicorești.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Dolj a adoptat o hotarare prin care se iau anumite masuri in localitațile unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori. Este vorba despre localitațile: Bradești și Ișalnița. se instituie obligatia…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis luni seara impunerea masurilor speciale de carantina, adoptate deja pentru localitatile Ovidiu si Fantanele, si in resedinta de judet, dupa ce rata de incidenta cumulata a ajuns la 3,5/1.000 locuitori, informeaza Prefectura Judetului Constanta.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis impunerea de restrictii in comunele Branistea și Ciceu Mihaiești, unde incidenta cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a depasit 1,5 la o mie de locuitori. In aceste localitați s-a restrictionat activitatea operatorilor…

- Restaurantele, cafenelele, salile de cinema și cele de spectacole din municipiul Suceava se inchid, vineri, pentru doua saptamani dupa ce numarul de cazuri de coronavirus a crescut alarmant in ultimele zile. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, scrie Monitorul de Suceava.Azi…

- Activitatea in incinta restaurantelor și cafenelelor din cele trei municipii ale județului Vaslui se suspenda incepand de joi, potrivit unei hotarari luata de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, din cauza depașirii ratei de infectare de 1,5 la mia de locuitori. De asemenea, de pe 8…

- Activitatea in interiorul restaurantelor si cafenelelor din municipiul Iasi va fi suspendata, de marti, pe fondul cresterii numarului cazurilor de coronavirus, a decis Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi. Aceeasi decizie s-a luat si entru alte 11 localitati din judet, potrivit…