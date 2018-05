Stiri pe aceeasi tema

- Pe Aeroportul Otopeni s-a terminat asfaltarea caii de rulare pentru pista 2 Lucrari de reparații la pista Aeroportului Otopeni. Foto: Agerpres. Pe Aeroportul Otopeni s-a terminat asfaltarea cãii de rulare pentru pista 2, iar luna aceasta vor începe lucrãrile pentru repararea…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC si Constanta Port Business Association au organizat ieri conferinta cu tema "Dreptul portuar. Drept intern si dreptul UE. Politica integrata a UE privind dezvoltarea si modernizarea porturilorldquo;. Evenimentul a fost gazduit…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Minea, a declarat, marti, ca sunt avioane care opereaza fara probleme pe pista 1 a Aeroportului Otopeni, desi lungimea a fost redusa la 2.200 de metri, mai putin aeronavele Boeing 747, din cauza riscului de “exfloliere a acostamentului”.

- Presedintele Consiliului National pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanasu, a propus, sambata, la Constanta, constituirea unui grup de lucru interministerial, impreuna cu Ministerul Transporturilor, pentru definirea unei strategii navale nationale, pentru valorificarea intereselor maritime…

- Traficul naval pe canalul Sulina va fi, sambata, suspendat, pentru transportul unei sectiuni dintr-o nava de croaziera care va pleca din santierul tulcean spre Marea Neagra, a anuntat joi Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati pe site-ul propriu. Circulatia navelor maritime…

- Municipalitatea a atribuit contractul de achizitie a serviciului de asigurare de personal, potrivit anuntului nr. 187835 02.04.2018, postat in SEAP. Achizitia aplica incheierea unui acord cadru pentru serviciul de asigurare de personal, necesar transportului personalului directiilor Primariei Municipiului…

- Administratia Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati estimeaza pentru acest an venituri totale de 17,8 milioane lei si si-a planificat investitii in suma de 10,5 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor,…

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au efectuat, in 2017, un numar de 40.691 inspectii in domeniul controlului poluarii si in domeniul biodiversitatii, biosecuritatii si ariilor protejate, in scadere cu 2,46% fata de anul precedent, iar valoarea amenzilor aplicate a fost de circa 39,19 milioane…