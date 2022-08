Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, a semnat contractul privind realizarea studiului de fezabilitate si a studiilor de teren pentru construirea unui drum de legatura intre Drumul Expres (DX) Galati-Braila si viitoarea Centura Mare a municipiului prin care se va asigura conectarea…

- „Finalizarea cu succes a achizitiei de catre Romgaz a participatiei Exxon in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra este un pas important in obtinerea independentei energetice a Romaniei, intr-un moment dificil nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreaga Europa. In conditiile in care statul roman…

- ”Executia bugetara este o radiografie corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase luni”, a scris, miercuri, pe Facebook, liderul PNL. Nicolae Ciuca afirma ca Romania isi respecta angajamentul de reducere a deficitului public, acesta fiind pe primele sase luni 1,71% din…

- Romania pregateste anual radiologi foarte buni, locurile la rezidentiat in acest domeniu sunt ocupate de cei mai buni studenti, insa acestia nu sunt motivati financiar sa ramana in tara, a sustinut joi profesor doctor Sorin-Marian Dudea, conducator de doctorat in radiologie si imagistica medicala…

- Ieri, 23 iunie 2022, la Timișoara, a fost semnat acordul dintre Romania și Serbia pentru stabilirea conexiunii Autostrazii Timișoara-Moravița (#A9) cu drumul de mare viteza Belgrad – Vatin. Acordul a fost semnat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și Tomislav Momirovic, ministrul Construcțiilor,…

- Primarul capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca in zilele urmatoare va fi demarata, prin ALPAB, realizarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de amenajare a unui loc de joaca unic in Bucuresti, in zona de nord a parcului Regele Mihai I, pe amplasamentul numit „la Rampe”, valoarea totala…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 8,12% in primele patru luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 2.171 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…