Nici dupa o saptamana și jumatate de la primul viscol al acestei ierni, echipele de la Primaria Galați nu au intervenit in foarte multe cazuri de stalpi de iluminat și copaci rupți de vant, care in orice moment se pot prabuși peste trecatori. In aceste zile, trotuarele, spațiile verzi și parcarile dintre blocuri, din toate cartierele Galațiului ofera imaginea urmarilor unei furtuni devastatoare care lovit orașul. Peste tot sunt copaci cu tulpini frante și crengile rupte. Pare sa fie imaginea impactului unui uragan care a avut loc „ieri”, dar este urmarea viscolului care a avut loc pe 26 noiembrie,…