Gălățenii au primit un mesaj „Ro-Alert” despre posibile căderi de drone. Se verifică adăposturile Atacurile cu drone ale Rusiei asupra portului ucrainean Reni au crescut pericolul ca unele dintre acestea, bruiate sau lovite de armata ucraineana, sa ajunga și in zona Galațiului, cel mai mare oraș romanesc din apropierea zonei de razboi. In cursul nopții, la ora 01.42, galatenii au primit primul mesaj „Ro-Alert” prin care au fost avertizati ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian, ca urmare a atacurilor cu drone ale Rusiei asupra portului Reni. „Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

