- Sportiva Bianca Costea a castigat, duminica, medalia de aur in proba de 50 metri liber, la Campionatul Mondial de natatie pentru juniori de la Lima. Ea a incheiat cursa in 25 de secunde si 35 de sutimi. Sportiva pregatita de Adrian Radulescu a fost urmata pe podium de italiencele Sara Curtis (25.53…

- Romania a devenit campioana mondiala la inot, in proba de stafeta 4x100m liber masculin, dupa performanta de noaptea trecuta de la Campionatul Mondial de Juniori 2022, desfasurat in Lima, Peru.

- Nicoleta Ciortan a castigat in primele zile ale Campionatului mondial de atletism masters, gazduit de Tampere, Finlanda, titlul de campioana mondiala la proba cross country 8.000 de metri, categoria 45, feminin, si s a clasat pe locul I in clasamentul general la aceeasi proba, potivit Agerpres. Sportiva…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber la Campionatul Mondial de la Budapesta, informeaza luni, 20 iunie, Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern.Luni seara, 20 iunie 2022, David Popovici a devenit campion mondial, cucerind medalia de aur in proba de 200 m liber. La…