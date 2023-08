Stiri pe aceeasi tema

- Solidaritate cu persoanele ranite in tragedia de la Crevedia. Sute de oameni au venit inca de la primele ore la Centrul de Transfuzii București. Centrul s-a deschis inca de la ora 6:00, iar pana la ora 9:00 donasera sange 200 de persoane. Alte 50 se afla la rind, ceea ce face ca timpul de așteptare…

- Monumentala Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” , din centrul municipiului Lugoj, iși va sarbatori hramul. La evenimentul care va avea loc marți, 15 august, de Sfanta Maria, alaturi de oficialitațile locale, vor participa, din partea Centrului eparhial, preotul Ionel Popescu, vicar…

- Consilierii locali din Timișoara au aprobat soluția și indicatorii tehnico-economici pentru primul pod nou din ora, din ultimii 30 de ani, cel care va lega cartierele Dambovița și Ronaț. Investiția depașește 200 de milioane de lei.

- AVIZ… Consilierii barladeni au dat unda verde proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru „Construirea centrului social cultural Sfanta Filoteia”. Un pas important a fost facut prin aprobarea celui mai important aviz – PUD al acestui proiect, urmand sa…

- Trotuarul Nordic al bulevardului Drumul Taberei trece in administrarea Sectorului 6, pentru un proiect de regenerare urbana. Trotuarul nordic al bulevardului Drumul Taberei, tronsonul cuprins intre strada Brasov si strada Segarcea, va trece in administrarea Sectorului 6, conform unui proiect aprobat…

- Singuratatea este tema abordata in cel mai nou spectacol al companiei de teatru independent Arte-Factum. „Monoloagele solitudinii” va avea avanpremiera vineri, de la ora 20, in Studioul Franciscan aflat in cladirea Centrului de Cultura și Arta a Județului Timiș. Spectacolul este inclus in programul…

- Un șofer in varsta de 52 de ani a murit, vineri, dupa ce a pierdut controlul volanului pe DN 6, la ieșirea din Orșova, județul Mehedinți, și a lovit un camion.Poliția Mehedinți anunța ca accidentul a avut loc pe DN 6, la ieșire din localitatea Orsova. CITESTE SI Video| Rupere de nori in Timișoara:…

- Aviz amatorilor de excursii in Grecia - O romanca a murit cu zile pentru ca salvarea a sosit dupa o ora și 15 minuteO turista de 63 de ani din Romania a decedat miercuri dupa-amiaza in Halkidiki, dupa ce și-a pierdut cunoștința in timp ce se afla intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Decesul turistei…