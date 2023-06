Gala UNITER 2023 a fost dedicată lui Victor Rebengiuc! LISTA CÂȘTIGĂTORILOR prestigioaselor premii ale exceleței în teatru Gala UNITER 2023 a fost dedicata lui Victor Rebengiuc. Ajuns la 90 de ani, artistul cu o cariera impresionanta, ce se intinde pe aproape 7 decenii, a primit premiul pentru ”Cel mai bun actor”. Silviu Purcarete a fost ales ”cel mai bun regizor”. Printre cei care au urcat pe scena s-au numarat Marcel Iureș, George Mihaița și Oana Antonovici. Cea de-a 31 gala a excelenței in teatru și-a desemnat caștigatorii in Capitala Europeana a Culturii. Aseara, la Teatrul Național din Timișoara, intr-un cadru festiv, caracterizat prin eleganța și rafinament, a avut loc principala gala de premiere a creației… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

