- Gala premiilor Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - editia 52-a, va avea loc pe 8 mai, ora 17.00, intr-un cadru complet nou - Opera Nationala Bucuresti - si sub forma de spectacol.Publicul va putea descoperi fatete diverse ale componisticii romanesti, in diverse formule stilistice…

- Cooptarea ca membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania este supusa exigentelor profesionale statutare, convenite prin libera asociere a membrilor si votate in cadrul Adunarii Generale, sustine Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, referindu-se la neadmiterea in uniune…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, si-a exprimat „surpriza amara” in urma neadmiterii in Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR) a liderului legendarei trupe Phoenix, Nicu Covaci. „Am aflat si eu, cu surpriza amara, ca Nicu Covaci nu a luat ‘examenul’ pentru a fi membru al Uniunii…

