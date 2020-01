Stiri pe aceeasi tema

- Marea si surprinzatoarea castigatoare a celei de-a 62-a editii a premiilor Grammy este adolescenta californiana Billie Eilish, care la doar 18 ani a reusit sa castige, duminica seara, la Los Angeles si premiul la categoria inregistrarea anului cu piesa "Bad Guy", depasindu-l pe rapper-ul Lil Nas X,…

- Jessie J, in varsta de 31 de ani, și Channing Tatum (39 ani) formeaza din nou un cuplu, la mai puțin de doua luni dupa ce au decis sa se desparta. Cei doi au fost surprinși impreuna saptamana trecuta, in timp ce se aflau la cumparaturi in Los Angeles. Potrivit unei surse citate de People , timpul petrecut…

- Screen Actors Guild Awards sau premiile SAG au fost decernate duminica noapte, la Los Angeles, California. Printre caștigatpri se afla serialul „The Crown”, Brad Pitt și Joaquin Phoenix și Jennifer Aniston. Și cum aceasta gala este una dintre cele mai importante ale industriei de film, vedetele au vrut…

- Anul a inceput cu unul dintre cele mai mari și mai așteptate evenimente din lumea cinematografiei, Globurile de Aur. Marele caștigator al serii a fost „Once Upon a Time in Hollywood”, care a plecat acasa cu trei trofee. Deși au existat multe surprize printre caștigatori, atenția publicului s-a concentrat…

- Justin Bieber iși ține tot timpul fanii cu sufletul la gura. A trecut printr-o perioada dificila, cand a suferit de depresie, s-a casatorit in secret cu modelul Hailey Baldwin, a revenit in muzica cu o piesa care a ajuns in topuri, iar acum și-a facut o schimbare dramatica de look. Nu! Bieber nu mai…

- Grațioase și pline de stil. Așa pot fi descrise vedetele care au participat, marți seara, la gala de decernare a premiilor Harper’s Bazaar Women of the Year 2019 ce s-a desfașurat la Londra. Deși toate celebritațile au aratat impecabil, in evidența au ieșit Cate Blanchett, care a și primit premiul pentru…