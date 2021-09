Gala Premiilor Emmy 2021: Lista completă a nominalizărilor In noaptea de duminica spre luni se desfașoara cea de-a 73-a ediție a galei premiilor Primetime Emmy Awards. Difuzarea Premiilor Emmy incepe luni, 20 septembrie, de la ora 2:00, ora locala a Romaniei, cu show-ul de o ora de pe covorul roșu. De la ora 3:00, timp de trei ore, AMC va transmite evenimentul mult așteptat, in exclusivitate, beneficiind de traducere in limba romana, in direct. Anul acesta postul AMC este difuzorul exclusiv al celei de 73-a ediții a galei acestor premii. Gala Emmy 2021 va fi un show live, unde sunt așteptați mai mulți invitați de seama. Este o premiera pentru AMC de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 17 septembrie 2021, un numar de 23.711 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 in Italia, 16.913 in Spania, 198 in Marea Britanie,…

- Un depozit care va deservi 12 piete din Europa a fost deschis, marti, langa Timisoara, la Dudestii Noi, acesta fiind operat de FM Logistic, proprietar al unei impresionante platforme logistice locale multi-client. Noul depozit al companiei Diageo va primi si va trimite din locatia sa aproximativ…

- HBO Max va fi disponibil in Europa incepand cu 26 octombrie, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Spania si Andorra fiind primele tari europene ce vor avea acces la noul serviciu de streaming, potrivit unui comunicat remis News.ro In 2022, HBO Max va fi disponibil in alte 14 teritorii: Bosnia…

- In perioada 20-23 august a.c., a avut loc cea de-a VII-a Intalnire Internaționala IPA, organizata de Asociația Internaționala a Polițiștilor – Regional Club Sarajevo din Bosnia și Herțegovina, eveniment de la care o polițista din Buzau s-a intors cu titlul de vicecampioana la tenis de masa. La turneul…

- In perioada 20-23 august a avut loc cea de-a șaptea Intalnire Internaționala IPA, organizata de Asociația Internaționala a Polițiștilor- Regional Club Sarajevo din Bosnia și Herțegovina. La turneul sportiv au participat șase țari: Romania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia, Serbia și Macedonia.…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 7 august 2021, un numar de 23.573 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 in Italia, 16.778 in Spania, 198 in Marea Britanie,…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 2 august 2021, un numar de 23.571 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 in Italia, 16.778 in Spania, 198 in Marea Britanie,…

- Timișenii și nu numai sunt invitați sa ia parte, din nou, de aceasta data vara, la festivalul de vin VINOFEST – Varșeț 2021, eveniment devenit tradițional in Banatul de dincolo de granița. Ediția din acest an a Festivalului Internațional de vin VINOFEST – Varșeț 2021, care sarbatorește tradiția viticola…