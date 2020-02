Stiri pe aceeasi tema

- Gala Premiilor de Excelența ale Municipiului Baia Mare .Primaruș Catalin Cherecheș : Un gest prin care spunem “Mulțumesc!” celor care fac ca lucrurile sa funcționeze in comunitatea baimareana! Vineri, 15 .02.2020, a avut loc festivitatea de premiere a baimarenilor care prin activitatea lor aduc plus…

- Jurnalista ZiarMM, Anamaria Avram, a fost premiata de Consiliul Local Baia Mare. Aceasta a primit medalia de excelenta a Municipiului Baia Mare pentru intreaga activitate desfasurata pana acum in presa. Medalia i-a fost inmanata in cadrul Galei Premiilor de Excelenta ale Municipiului Baia Mare, eveniment…

- "Trebuie sa constatam ca lucrurile lui Dumnezeu nu sunt cuprinse de intuneric. (...) Am crezut in Dumnezeu caruia m-am incredintat cu slujirea mea la care m-a chemat, am crezut in justitie si iata ca rezultatul este pe masura. Stiam ca cele pentru care eram cercetat nu exista, ceea ce s-a dovedit si…

- Primarul Parisului Anne Hidalgo a anuntat duminica, la postul de radio Europe1, ca a anulat defilarea de Anul Nou chinez la Paris, dupa ce chiar membri comunitatii asiatice din capitala Frantei au cerut acest lucru, relateaza AFP, citata de news.ro.”Comunitatea chineza de la Paris a dorit…

- Miercuri, 15 ianuarie 2020, de la ora 16:00, la sediul sau din Bd. Lacul Tei, nr.122-124, sector 2, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti organizeaza cu sprijinul Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii "Gala Premiilor de Excelenta in Educatie si Cercetare la UTCB" pentru anul…

- Presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, spune ca este nevoie de un candidat unic al Opozitiei la Primaria Bucuresti, insa daca fiecare partid va cere ca acela sa fie candidatul propriu, lucrurile se vor bloca foarte repede.

- Comunitatea academica a Iașului trage un semnal de alarma printr-o scrisoare deschisa cu privire la un proiect imobiliar in urma caruia se va construi o cladire cu 27 de etaje. Istoricii spun ca trei monumente importante ale orașului vor fi puse in umbra.Peste 100 de istorici, arhitecți, cadre…

- Cu același prilej sunt organizate și alte activitati menite sa marcheze si valorizeze oamenii care au contribuit la dezvoltarea programului de studii universitare de licenta Educatie fizica si sportiva, in cei 10 ani de existenta, dar si evenimente care au scris istorie in viata orasului,…