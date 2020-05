Gala Kids’ Choice Awards din 2020. Filmele câștigătoare Dupa ce a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, gala Kids' Choice Awards din 2020 a fost organizata sub forma unui eveniment transmis pe internet. Victoria Justice, protagonista sitcomului "Victorious", a fost gazda acestei gale care s-a desfasurat sambata, la aproape sase saptamani dupa data la care fusese programata initial. Pe langa anuntarea premiilor si traditionala mazga verde aruncata pe scena, organizatorii evenimentului au facut in acest an si o donatie de 1 milion de dolari pentru No Kid Hungry, o campanie nationala demarata pentru a eradica flagelul foametei in randul copiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

