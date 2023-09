Gala Festivalului Mijlocului Toamnei 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele statului Senegal, Macky Sall, a declarat intr-un interviu pentru China Media Group (CMG), ca s-a intalnit de multe ori cu președintele Xi Jinping la diferite evenimente și ca sunt buni prieteni. Sall a apreciat opiniile politice ale liderului chinez și ideile sale privind dezvoltarea…

- Serialul documentar „25 de ani – Documentarea prieteniei și cooperarii China-Africa de Sud”, coprodus de China Media Group (CMG) și Compania de Radiodifuziune din Africa de Sud (SABC), a fost prezentat miercuri, in cadrul unei ceremonii organizate la Johannesburg. Președintele CMG, Shen Haixiong, și…

- Festivalul Qixi este echivalentul chinezesc al Zilei Indragostiților, o tradiție care marcheaza intalnirea anuala dintre vacar si zeita tesatoare in mitologia chineza. Acest festival al dragostei și romantismului are loc in 7 iulie dupa calendarul agricol chinezesc și anul acesta, cade pe 22 august…

- Vicepreședintele Adunarii Naționale din Africa de Sud, Solomon Lechesa Tsenoli, s-a intalnit, sambata, cu directorul China Media Group (CMG), Shen Haixiong, și l-a felicitat pentru incheierea unui acord de cooperare cu MultiChoise, cea mai mare platforma de transmisie live din Africa. Shen Haixiong…

- Gala Festivalului din mijlocul toamnei al China Media Group 2023 va avea loc in Yibin, provincia Sichuan. Scena principala a galei va fi amplasata in Parcul Fluviului Yangtze, la confluența fluviilor Jinsha, Minjiang și Yangtze. Spectacolul din acest an va fi mai frumos, mai plin de caldura, mai modern…

- China Media Group (CMG) a lansat proiectul TV „Arta chinezeasca stralucește in Hong Kong”, un program in care sunt evidențiate legaturile culturale dintre China continentala și Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong (HKSAR). Transmis de canalul CGTN Documentary, programul prezinta peste 30 de filme…

- Cu ocazia lansarii numaratorii inverse, a unui an pana la deschiderea Jocurilor Olimpice de vara de la Paris, China Media Group a lansat, marți, evenimentul „De la Beijing, la Paris – Turneul olimpic al artiștilor chinezi și francezi”. Viceministrul Departamentului de Propaganda al Comitetului Central…

- Premierul Insulelor Solomon, Manasseh Sogavare, aflat intr-o vizita oficiala in China, a acordat un interviu in exclusivitate pentru China Media Group (CMG). El a subliniat ca exista o singura China in lume, lucru confirmat in mod clar, de mult timp. Insulele Solomon au fost de partea greșita a istoriei…