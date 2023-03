Gala Femeilor Liberale, un eveniment dedicat femeilor din municipiul Constanta (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP Constanta, Claudiu Iorga Palaz afirma intr un comunicat de presa ca Mihai Lupu, din postura de presedinte al Consiliului Judetean Constanta, "isi aloca, pe langa cheltuirea banului public dupa bunul plac, si dreptul de a minti folosindu se de o profesie nobila, cea a artistilor, astfel…

- Filiala Constanta a Partidului National Liberal organizeaza astazi de la ora 10:30, conferinta de presa cu tema SANATATE, ce este organizata la sediul din bulevardul Ferdinand nr.49. La eveniment sunt prezenti Bogdan Hutuca, Mihai Lupu, Silviu Cosa, Vergil Chitac, Septimiu Bourceanu, Marian Crusoveanu,…

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu a ajuns astazi in zona in care a avut loc cumplitul accident rutier in urma caruia primarul comunei Albesti, judetul Constanta, Gheorghe Moldovan si a pierdut viata. Vizibil marcat de tragedie, presedintele CJ Constanta a asistat la operatiunile…

- Invitat la ZIUA Live este Mihai Lupu, presedintele Consiliului Judetean Constanta. In cadrul emisiunii a precizat ca pana in toamna se va reabilita Teatrul de Vara din Mamaia. "Am inceput proiecte pe cultura. Teatrul de Vara Mamaia este un morman de deseuri. Asa a fost lasat de fosta conducere. 10 masini…

- Invitat la ZIUA Live este Mihai Lupu, presedintele Consiliului Judetean Constanta.Ajuns in cel de al treilea an de mandat, discutam cu seful administratiei judetene despre realizarile si nerealizarile de pana acum.Nu ocolim nici subiectele fiebinti legate de rezilierea contractului pentru extinderea…

- Demersurile pentru renovarea Teatrului de Vara Mamaia au inceput, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu. “Vor fi refacute interioarele, scena, podul scenei, precum și zona de culise, iar noua structura va avea un acoperiș retractabil,…

- Batranul festival național de Muzica Ușoara Mamaia este retras de la pensie. Dupa o pauza de 10 ani, anul acesta sunt șanse sa fie organizat din nou. Cel puțin asta este promisiunea oficialilor CJJ Constanța. Arena Teatrului de Vara, locul unde s-a nascut și popularizat muzica ușoara romaneasca, va…

- O ambulanta in misiune a fost implicata intr un carambol rutier in municipiul Galati. In urma impactului ambulanta s a rasturnat. Potrivit IPJ Galati la data de 23 decembrie 2022, la ora 15:41, Politia Galati a fost sesizata prin Apel Unic de Urgenta 112, cu privire la faptul ca la intersectia dintre…