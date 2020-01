Stiri pe aceeasi tema

- Celebra Iana Salenko va dansa "Moartea lebedei", iar Marina Minoiu va aparea, impreuna cu Oleg Ivenko, intr-o coregrafie special creata pentru Gala "Carmen Sylva", dedicata Reginei Elisabeta a Romaniei. Spectacolul va avea loc luni, de la ora 20.00, pe scena Teatrului National "I.L. Caragiale" din…

- Oleg Ivenko, balerinul devenit celebru la Hollywood dupa ce a jucat in filmul The White Crow, alaturi de Ralph Fiennes si Sergei Polunin, vine la Bucuresti pentru Gala de Balet „Carmen Sylva”. Oleg Ivenko va dansa pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti alaturi de romanca Marina Minoiu,…

- De aproape patru decenii, balerinii Teatrului de Opera si Balet "Oleg Danovski" efectueaza turnee in Germania, in perioada sarbatorilor de iarna. De data aceasta, balerinii constanteni s au angajat intr un adevarat maraton de 31 de spectacole in Germania, Austria si Luxemburg, incepand cu data de 23…

- Dupa sapte ani, Teatrul Academic Municipal de Opera si Balet din Kiev, fondat in 1980 de celebrul coregraf Vahtang Vronskii si ajuns celebru in intreaga lume, prezent in 1991 si la Festivalul „George Enescu” din Bucuresti, revine in Romania cu cel mai faimos balet al tuturor timpurilor, „Lacul Lebedelor”,…

- ImproȘtim, trupa de improvizatori a Teatrului de Nord, va invita la un nou spectacol de improvizație – un spectacol la care actorii și spectatorii lucreaza cot la cot, joi 14 noiembrie, la ora 19.00, in Sala Studio. Spectacolul de improvizație pune la incercare atat actorii cat și publicul. Actorii…

- A murit soprana Aida Abagief. Colectivul Facultatii de Arte din cadrul Universitatii „Ovidius” din Constanta a transmis ca „regreta profund trecerea la cele vesnice a doamnei profesor emerit Aida Abagief, fondatoare a facultatii noastre, solista, timp de 30 de ani, a Teatrului National de Opera si…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 3 noiembrie, ora 18:30, spectacolul "Barbierul din Sevilla" de Gioacchino Rossini. Regia, scenografia, miscare scenica, lighting design-ul porata semnatura italianului Matteo Mazzoni. Video mapping-ul a fost realizat de Fabio Massimo Iaquone…