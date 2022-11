ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), a celebrat in cadrul Galei ARIR 2022 excelența in comunicarea cu investitorii, pentru cel de-al patrulea an consecutiv. In prezența comunitatii pietei de capital din Romania au fost premiate 13 companii listate si reprezentantii acestora, pentru transparenta, dialog si cele mai bune rapoarte de sustenabilitate, in baza voturilor investitorilor instituționali și a celor individuali, activi la Bursa de Valori București. Daniela Șerban, Președinte și Co-fondator ARIR: „Suntem in al 4-lea…