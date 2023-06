Gafa ambasadorului României în Kenya: I-a făcut „maimuțe” pe diplomații africani Scandal in diplomația romaneasca. Ambasadorul Romaniei in Kenya, Dragoș Viorel Țigau, a fost chemat de urgența de la post, in 8 iunie, dupa ce a fost acuzat de un grup de diplomați africani ca i-ar fi asociat cu maimuțele intr-o reuniune diplomatica la sediul ONU din Nairobi. Incidentul ar fi avut loc in 26 aprilie, potrivit kenyanforeignpolicy.com, in timpul discuțiilor cu grupul de diplomați din Europa de Est. Ambasadorul roman s-ar fi referit la grupul african spunand: „Grupul african ni s-a alaturat”, dupa ce a observat o maimuța neagra in apropiere, relateaza G4Media. Țigau convocase o reuniune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ambasadorul Romaniei in Kenya, Dragoș Viorel Țigau, este acuzat de un grup de diplomați africani ca i-ar fi asociat cu maimuțele intr-o reuniune diplomatica la sediul ONU din Nairobi, noteaza kenyanforeignpolicy.com. Incidentul ar fi avut loc in 26 aprilie, in timpul discuțiilor cu grupul de diplomați…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca ambasadorul roman a fost chemat in regim de urgența in țara, imediat dupa ce a aflat pe 8 iunie de incident, și a declanșat procedura de rechemare la post, cea prin care un diplomat este revocat din misiunea externa, potrivit unor precizari facute la solicitarea…

