Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca traim vremuri grele in care abia mai avem unde sa calatorim, iata ca prezentatorul de televiziune și iubita lui, model de succes, au gasit timp și un loc special unde sa calatoreasca. Dani Oțil și iubita lui Gabriela Prisacariu au ajuns in Turcia, la Istanbul.Cei doi indragostiți au... The…

- Gabriela Prisacariu este o femeie extrem de frumoasa, motiv pentru care acum este curtata de un admirator secret, dar gata sa o trateze ca pe o regina. Ce ii poate oferi barbatul daca blonda il parasește pe Dani Oțil?

- In urma cu doar cateva luni, Heidi Klum a implinit 47 de ani, insa vedeta nascuta in Germania a dorit sa le arate recent fanilor de pe rețelele de socializare ca se simte foarte bine in pielea ei și ca, pentru ea, varsta este doar un numar.

- Valentin Sanfira a oferit in exclusivitate pentru Spynews.ro primele declarații legate de relația pe care s-a zvonit ca ar fi avut-o cu modelul Gabriela Prisacariu, actuala iubita a lui Dani Oțil. Ce a declarat interpretul de muzica populara?

- Alina Ceușan poate rasufla ușurata. Dupa o naștere care s-a lasat așteptata, frumoasa vloggerița și fiul ei, Rock, au ajuns acasa. Pentru a capta momentul, vedeta și soțul sau, Raul, au realizat o fotografie de colecție alaturi de bebelușul lor.