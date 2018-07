Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, desfașoara, in perioada iunie - septembrie 2018, un amplu program de recompensare a performanțelor școlare și extrașcolare excepționale ale elevilor de gimnaziu și liceu din Municipiul Chișinau. Programul…

- Elevii care participa la olimpiade și la concursuri, unde au rezultate deosebite, vor putea participa la ateliere de excelența, pentru dezvoltarea lor personala, academica și profesionala. Pentru ei vor fi create programe specifice, adaptate nevoilor fiecarui copil, vor fi organizate concursuri tematice…

- Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi stabiliti pe baza unui studiu de fezabillitate care va fi supus aprobarii CGMB, reiese din proiectul postat pe site-ul PMB. In expunerea de motive, primarul general, Gabriela Firea, invoca prevederile hotararii 58/1998 pentru aprobarea Strategiei…

- Ministrul Natalia-Elena Intotero a participat astazi, 11 iulie a.c., la seria de conferințe din cadrul Școlii de vara „Provocarile istoriei ca stiinta si disciplina de invatamant la inceputul mileniului trei”, editia a XIV-a, organizata la Cluj-Napoca. Proiectul este dedicat profesorilor…

- Conform Primariei Capitalei, aproape 70.000 de bucuresteni care nu inregistreaza datorii la bugetele locale au beneficiat, in total, de stimulente acordate de municipalitate pentru familiile nou constituite, monoparentale, nou-nascuti si copii sau adulti cu handicap. Valoarea totala a acestora, incepand…

- Potrivit proiectuui depus de Lucian Iliescu (PMP), voucherele in valoare de 1.000 de euro vor fi oferite pentru achizitionarea de masini noi, concomitent cu predarea la Remat a autoturismelor vechi.Suma de 1.000 de euro ar urma sa se acorde in plus fata de prima de casare de 6.500 de lei…

- Targul anual de oferta educaționala din București al Municipalitații și-a deschis, astazi, porțile, in parcul Tineretului (intrarea Gheorghe Șincai). Targul are loc in perioada 15-18 mai și este deschis, in primele 3 zile, de la 10:00 la 18:00, iar in ultima zi - in intervalul 10:00-16:00. Aflat la…

- Regulamentul pentru salubrizarea, igienizarea si infrumusetarea Centrului Vechi al Capitalei a fost aprobat astazi de Consiliul General al Municipiului București. Scopul regulamentului este, așa cum anunța Primarul General, Gabriela Firea, in urma cu doua saptamani, imbunatațirea aspectului și creșterea…