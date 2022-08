Gabriela Firea: „Singurii vinovați pentru cum a ajuns Capitala României sunt…” „Bucureștiul are nevoie de un colac de salvare. Capitala este abandonata de falșii salvatori și toate proiectele majore sunt blocate! Nu putem lasa orașul sa se degradeze, iar actuala conducere sa se preocupe doar de lucruri marunte și rafuieli politice fara sfarșit”, scrie ministrul Familiei pe pagina sa de Facebook. Fostul edil al Capitalei mai scrie pe pagina sa de Facebook ca singurii vinovați pentru cum a ajuns Capitala Romaniei sunt Nicușor Dan, USR București, PNL București „și sa nu uitam de Ludovic Orban, omul politic ramas doar amintire trista”. „Am analizat, impreuna cu parlamentarii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

