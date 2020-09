Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,76% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, anunța Biroul Electoral Central. Sunt date partiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate pana la ora 20.

- Duminica, 27 septembrie 2020, romanii cu drept de vot i-au ales pe cei care ne vor conduce pentru urmatorii 4 ani. Potrivit Institutului de Cercetare CURS – Avantgarde: Rezultate vot – datele sunt valabile pentru ora 19.30. EXIT POLL Primaria Municipiului București: Gabriela Firea (PSD) – 39% Nicusor…

- Azi se decide viitorul primar general al Capitalei, iar zarva abia a inceput. Nicușor Dan a votat și el! Contracandidatul Gabrielei Firea a avut multe sa spuna la secția de vot, mai cu seama despre cea care sta bine in cursa pentru PMB. Alegeri locale 2020. Nicușor Dan a votat! Jigniri dure catre Firea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost primul alegator care a votat la secția amenajata la Colegiul Tehnic Mecanic Grivița. „Am votat cu gandul la toți copiii din București, la toți tinerii, la...

- Evenimentul s-a drulat in Giurgiu, in localitatea Daia, pe data de 22 septembrie, in urma cu numai cateva zile. In momentul de fata se fac cercetari de catre IPJ Ilfov. "Eu am fost pe teren. M-a urmarit domnul primar pana acolo. Eu am fost cu niste dejectii de la animale pe care le-am imprastiat…

- Gabriela Firea este gata de CONFRUNTAREA cu Nicușor Dan. Cele doua condiții simple pe care primarul Bucureștiului i le pune contracandidatului sau. Alegeri locale 2020. Cum arata ultimul sondaj de opinie pe BucurestiNicușor Dan are de recuperat cateva procente pentru a o devansa,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca va depune vineri o plangere la adresa PNL national, PNL Bucuresti si pe numele firmei care se ocupa de campania electorala a lui Nicusor Dan, dupa ce acesta a prezentat ”caracatita” de la Primaria Capitalei. Firea sustine ca numele prezentate nu au nicio…

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu a reacționat dupa ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca protesteaza fata de blocarea dublarii alocatiilor pentru copii.„Eu nu cred ca a existat in istorie un partid mai cinic, care sa faca acțiuni mai mizerabile decat ce face PSD.…