„Noul București” a fost doar un slogan de campanie. Rand pe rand, pica promisiunile lui Nicușor Dan in fața bucureștenilor!”, scrie ministrul Familiei, Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook. „A promis un “management corect al spațiilor verzi”. Bucureștenii au primit in schimbul votului parcuri abandonate și murdare, le-a fost interzis accesul in parcuri pentru ca acolo se organizau concerte și se analizeaza “privatizarea” parcurilor. Nicușor Dan pare ca a fost aparatorul spațiilor verzi doar pana a reușit sa decida asupra spațiilor verzi! P.S.: de prietenii sai cu restaurante și case in parc…