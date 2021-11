Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica si administratorul judiciar al companiei Elcen au finalizat cu succes Testul investitorului prudent, respectiv Testul creditorului privat si pot demara procesul de absorbtie, esential pentru rezolvarea problemei apei calde in Bucuresti, informeaza Sierra Quadrant, administratorul judiciar…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, duminica, intr-o emisiune la Prima TV ca ELCEN nu a fost pregatit pentru sezonul rece la inceputul lunii octombrie, iar alti doi furnizori de agent termic, care au o cota mica de piata, au sistat furnizarea. De asemenea, edilul a mai spus ca Primaria…

- Firea cere, intr-un mesaj pe Facebook, ca directorul Termoenergetica sa fie demis. Daca va fi menținut in funcție ”inseamna ca asta e politica noua fața de cetațeni!”, subliniaza fostul edil al Capitalei. Citește și: ”Sfatul cinic al directorului Termoenergetica pentru bucureștenii care nu au apa calda…

- ”Ce am facut eu anul asta se va vedea, din pacate, incepand cu iarna urmatoare. Ce pot sa spun este ca iarna asta o sa fie puțin mai bine decat anul trecut, ceea ce inseamna ca o sa avem mulți bucureșteni care o sa aiba același disconfort, din pacate”, a spus primarul luni seara, la un post TV.Edilul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a admis luni, 30 august, ca Municipalitatea nu are in prezent bani pentru preluarea ELCEN de catre Termoenergetica, dar a mentionat ca Primaria doreste sa ii fie extinsa limita de indatorare, pentru a putea achita prima transa.Precizarile au fost…

- Precizarile au fost facute in contextul in care miercuri Consiliul General al Capitalei urmeaza sa dezbata un proiect de hotarare privind aprobarea actiunilor necesare in vederea realizarii sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) prin transferul de activitate de la ELCEN S.A.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a admis luni ca Municipalitatea nu are in prezent bani pentru preluarea ELCEN de catre Termoenergetica, dar a mentionat ca Primaria doreste sa ii fie extinsa limita de indatorare, pentru a putea achita prima transa. Precizarile au fost facute in contextul…