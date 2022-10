Gabriela Firea își propulsează consiliera, o fostă jurnalistă, în conducerea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse De la jurnalism la o cariera in administrația publica nu e decat un pas, dupa cum o dovedește și recenta numire in funcția de subsecretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse intre Femei și Barbați. Ocupanta postului a lucrat in trecut la emisiuni transmise de TVR și Kanald D, fiind cunoscuta drept o apropiata a Gabrielei Firea. La propunerea acesteia din urma a și ajuns, de altfel, Valentina Simona Butacu (foto pagina personala de Facebook) sa ocupe postul, conform Deciziei semnate de secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu. „O noua etapa, un nou inceput! Mulțumesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

