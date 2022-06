Gabriela Firea îl critică din nou pe Nicușor Dan: E un om fără scrupule Gabriela Firea lanseaza din nou un atac extrem de dur la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. Intr-o postare pe pagina de Facebook, ministrul Familiei il acuza pe Nicușor Dan ca a blocat toata Capitala. ”Ce așteptari poți avea de la un om fara scrupule, care a ajuns in funcție prin minciuna și furt”, afirma ea. ”In urma cu doi ani, inauguram Șoseaua Fabrica de Glucoza! Acum, toata Capitala este blocata de un primar general incompetent, fara grija fața de cetațeni și concentrat doar pe postarile de pe Internet. Șantierele, curațenia, marile lucrari se fac pe teren, nu de la birou… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

