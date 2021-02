Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea susține ca in sanatate s-au taiat in acest an 2,6 miliarde lei fața de anul precedent, dar premierul Florin Cițu omite in mod deliberat informația esențiala: „Concluzie: nu e cu plus, ci cu minus, in plin razboi sanitar”. „Inca o minciuna a zilei de la Guvern!…

- Deputatul USR Adrian Wiener a postat pe pagina sa de Facebook un set de precizari cu privire la bugetul pentru anul in curs si sustine ca bugetul alocat Sanatatii pentru anul 2021 este mai mare decat cel de anul trecut.

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, susține ca actualul Guvern nu reușește sa gestioneze deloc inchiderea și redeschiderea școlilor. Firea considera ca profesorii ar fi trebuit sa aiba prioritate la vaccinare, iar elevii ar fi trebuit testați masiv, inainte de a redeschide unitațile de invațamant.…

- “Bugetul pentru 2021 intarzie putin pentru ca eu am cerut un lucru foarte important si nu dau inapoi de la acest lucru, subventiile sau cheltuielile care se duc catre anumite sectoare in sectorul public anul acesta trebuie sa fie legate de reforma. Am spus foarte clar, nu se duce niciun ban catre niciun…

- Pe baza acestor liste, va fi facuta prioritizarea și vor fi bugetate proiectele de investitii pentru anul 2021, a declarat premierul Florin Cițu.In ședința trecuta de Guvern a fost prezentata o nota de informare de la Ministerul Finanțelor Publice care va sta la baza unui memorandum facut de fostul…

- Proiectul de buget pe 2021 va ajunge in Parlament pe 4 februarie, declara premierul Florin Cițu. Pana atunci, miniștrii trebuie sa intocmeasca mai multe liste privind cheltuieli, proiecte ce pot fi susținute din bani europeni, etc. Florin Cițu a declarat, dupa ședința de Guvern de miercuri, ca a cerut…

- Viitorul premier Florin Cițu a anunțat, miercuri dimineața, ca bugetul pentru 2021 nu se va adopta pana la finalul acestui an, deși Parlamentul a fost investit și, pana de Craciun, va fi investit și noul Guvern. Cițu spune ca bugetul va fi adoptat in jurul datei de 10 ianuarie, transmite Antena3. The…

