Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Florin Citu a anuntat ca Inspectia Economica a descoperit incalcari ale legii la Primaria Capitalei, Gabriela Firea anunta ca are pregatite plangeri penale impotriva ministrului Finantelor Publice si a functionarilor care ar fi masluit controlul la primarie."Ministrul Cațu a anuntat…

- Inspecția Economica din Ministerul Finanțelor a inceput un control la Primaria Municipiului București in luna februarie, iar concluzia este ca legea a fost incalcata in toate aspectele investigate, conform ministrului Finanțelor, Florin Cițu. “Am promis! La inceputul anului, in februarie, Inspectia…

- Inspectia Economica din Ministerul Finantelor a inceput un control la Primaria Municipiului Bucuresti in luna februarie, iar concluzia este ca legea a fost incalcata in toate aspectele investigate, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca in aceasta perioada este definitivat controlul inceput in luna februarie la Primaria Capitalei, iar ”legea a fost incalcata in toate aspectele investigate de Ministerul Finantelor”. Ministrul precizeaza ca Inspectia Economica (IE) este in control…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca in aceasta perioada este definitivat controlul inceput in luna februarie la Primaria Capitalei, iar „legea a fost incalcata in toate aspectele investigate de Ministerul Finantelor”. Ministrul precizeaza ca Inspectia Economica (IE) este in control…

- ”La inceputul anului, in februarie, Inspectia Economica din MFP a inceput un control la Primaria Municipiului Bucuresti. PMB a fost «ocolita» foarte multi ani de astfel de controale. Controlul a fost intrerupt pe perioada starii de urgenta dar este definitivat acum. Voi prezenta mai multe detalii in…

- Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR PLUS la Primaria Capitalei a caștigat alegerile locale, cel puțin asta rezulta din rezultatele parțiale ale BEC. Dan a anunțat cine sunt cei are vor fi concediați din Primaria Capitalei. Nicușor Dan a spus ca il va concedia pe Ștefan Dumitrescu,…

- In urma cu patru ani Gabriela Firea promitea construirea a 20 de gradinițe cu program prelungit, dar rezultatul este zero, a declarat, miercuri, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitale „In urma cu patru ani, in campania electorala, candidatul PSD Firea promitea…