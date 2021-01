Gabriela Firea, despre coalitia aflata la guvernare: Mai mult de cele sase luni de miere nu cred ca vor rezista, din pacate

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu trebuie sa-si faca sperante pentru ca liberalii nu vor respecta decizia Curtii Constitutionale a Romaniei potrivit careia decizia de majorare a pensiilor cu 40% este constitutionala, a declarat, miercuri, senatorul PSD Neamt, Razvan Cuc. Parlamentarul a subliniat faptul ca presedintele…

- Senatorul Gabriela Firea afirma ca, in opinia sa, coalitia de guvernare formata din PNL, USR-PLUS si UDMR nu va rezista mai multe de sase luni. Ea crede ca in primavara acestui an presedintele Klaus Iohannis "va trebui sa traga o linie dupa perioada de acomodare”, anunța news.ro. "Din experienta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a inceput consultarile pentru desemnarea unui premier. La intalnire participa PNL, USR-PLUS și UDMR. PSD a refuzat sa participe la consultari Au inceput consultarile la Palatul Cotroceni Felicitari pentru formalizarea coaliției și viteza cu care…

- Jurnalistul Ion Cristoiu e de parere ca dupa semnarea acordului de colaborare dintre PNL și USR-PLUS, cele doua formațiuni s-au imparțit intre adevarații lor șefi: Ludovic Orban și Klaus Iohannis. "S-a incheiat acordul de guvernare intre PNL, USRPLUS și UDMR. Cel din 1996, intitulat Acord…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu anunța in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cand va semna coaliția acordul, cum va arata noul cabinet condus de Florin Cițu și care sunt cele mai importante prevederi din programul de Guvernare. Partidele care vor forma coaliția de Guvernare au stabilit deja cum iși impart…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca va exista un acord intre partidele care vor forma coalitia de guvernare, mentionand ca negocierile care vor incepe sambata se vor derula pe mai multe paliere vizand programul si structura Executivului si nivelul parlamentar. Joi dimineata, liderii…

- "Din fericire, in pandemie e PNL la guvernare si impreuna gasim masurile adecvate pentru a preveni raspandirea acestei boli si pentru a trata bolnavii. Cum credeti ca ar fi fost o guvernare PSD, daca conducerea PSD nu respecta masurile. Asa e regula pentru toata lumea. Va dati seama ca nu ii prea…