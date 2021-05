Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primarul general Gabriela Firea a criticat, miercuri, blocajul din CGMB unde proiectul de buget propus de edilul Nicușor Dan a picat la vot pentru ca USR PLUS nu este de acord cu acesta. „Cunosc situația din București, din punct de vedere administrativ, foarte bine. In fiecare an a…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a comentat respingerea bugetului, dupa ce consilierii USR PLUS au refuzat sa il voteze. Gabriela Firea a spus ca „acum dau si ei cu capul de pragul de sus”, miercuri la Antena 3.

- USR PLUS București acuza ca bugetul Capitalei propus de edilul Nicușor Dan este supraevaluat și ca practica incorecta a fost folosita in bugetele anilor trecuți cand primar era Gabriela Firea (PSD). „Așa cum am subliniat in aceste zile, supralicitarea veniturilor pentru a crește cheltuieli…

- Gabriela Firea, actual senator PSD, spune ca „noul București” promis a devenit, in doar 7 luni de guvernare a “oamenilor politici puri, de tip nou”, un oraș blocat, in care nu se mai construiește nimic, șantierele publice sunt inghețate, cele private primesc avize doar pe pile politice, spitalele nu…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea a comentat la Antena 3, problema ajutorului pentru gradinite si crese care trebuia acordat parintilor, ajutor care a fost taiat desi trebuia aplicat de la 1 ianuarie 2021. Mii de parinti din Romania așteaptau implementarea legii care prevedea un ajutor de pana la 1500…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea , a comentat la Antena 3, modul in care autoritatile ar trebui sa furnizeze informatii suplimentare, clare, curate nealterate de alte interese sau ganduri, referitoare la campania nationala de vaccinare si mai ales in ceea ce priveste reactiile adverse.Liderul PSD, Gabriela…

- „De alocari de bani pentru biserici și statui se ocupa Direcția de Arhitectura-Peisagistica, instituție subordonata PMB. Bugetul total pentru intervenții este undeva la un milion de lei. Urmeaza sa vina cu lista obiectivelor”, a spus Nicușor Dan, citat de Antena 3. El a precizat ca pe lista nu se afla…

- „Anul acesta alocatiile au fost marite cu 20%. In Uniunea Europeana, anul trecut, salariile au crescut in medie cam cu 3%, cele in sectorul public. In sectorul privat am vazut estimari pentru 2021 ca salariile raman constante. Eu cred ca o crestere de 20% este una semnificativa si pentru aceste alocatii,…