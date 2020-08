Gabriela Firea caută nodul din papura CNAIR La doar cateva ore dupa ce șefa CNAIR, Mariana Ionița, a vizitat zonele cu lucrari de pe Centura București, Gabriela Firea a „verificat personal” șantierele. In cursul zilei de joi, 27 august, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii (CNAIR), Mariana Ionița, anunța ca a facut un tur inopinat al șantierelor de pe Centura București pentru a „vedea ritmul real al activitații”. Constatarile șefei CNAIR au fost cat se poate de clare. Daca la pasajele Mogoșoaia și Berceni, sau pe lotul 2 al A0 (Autostrada de Centura) lucrarile se desfașoara intr-un mod „planificat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

