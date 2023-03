Gabriela Firea, anunțată oficial drept candidat al PSD la Primăria Capitalei: ”A făcut ceva Nicuşor în Bucureşti?” Marcel Ciolacu e sigur ca Nicușor Dan nu are nicio șansa sa caștige din nou alegerile, mai ales ca și PNL pare sa se dezica de acest candidat. Gabriela Firea ar trebui sa caștige fara probleme alegerile, in viziunea lui Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu anunța ca Gabriela Firea va candida la Primarie ”Gabriela Firea este candidatul PSD la Primaria Generala a Capitalei. Vreti sa iesim dupa emisiune prin Bucuresti sa vedem ce a facut Nicusor Dan din Bucuresti? E vreun dezvoltator in Bucuresti care nu isi face cruce sa scape odata de el? E cineva care sa il laude pe Nicusor Dan? A facut ceva Nicusor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

