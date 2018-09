Gabriela Firea, acuze. Liviu Pop: Are ceva de spus

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat, vineri, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Ilfov si interimar la PSD Bucuresti, trebuie sa isi spuna opiniile in interiorul organismelor de conducere ale partidului. "Toate aceste lucruri trebuie exprimate in interiorul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a trimis o scrisoare colegilor sai social-democrati in care spune ca se incearca discreditarea sa dupa ce a inceput sa il atace pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Firea spune ca nu este o dizidenta si nu vrea sub nicio forma scindarea sau slabirea partidului,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a ales sa intre in razboi cu liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru ca a simțit ca „i se pregatește șnurul negru”, simbol, candva, al mazilirii domnilor in Țarile Romane, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Ea știe ca Dragnea o va sugruma…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca are informatii ”certe” ca este spionata de catre Liviu Dragnea care ii urmareste activitatea, dar urmareste si sediul Primariei in care lucreaza, titreaza News.ro. ”Am informatii certe ca ma spioneaza, imi urmareste activitatea,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca Liviu Dragnea nu se mai consulta cu oamenii din partid, ci mai mult cu oameni din afara partidului. Mai mult, in partid se aude ca Liviu Dragnea s-ar consulta inclusiv cu Irina Tanase, iubita liderului PSD.”Domnul Dragnea se consulta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea ii spunea in fața ca o susține, dar problema vine de la Guvern și de la oamenii din Guvern. In schimb, in culise dadea ordin ca oamenii din Ministere sa blocheze București.”Mi-am dat seama cam de jumatate de an de acest…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante.…

- Gabriela Firea, primarul municipiului Bucuresti, a acuzat „echipele de postaci” ale PSD ca raspandesc comentarii negative la adresa ei, pe retelele de socializare, dupa ce a cerut demisia lui Carmen Dan la reuniunea liderilor PSD la Neptun, in acest weekend. Primarul recunoaste astfel in premiera…