- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat mitingul din 10 august, organizat de romani din strainatate, la care sunt anuntate sa participe circa un milion de persoane, potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei citat de Digi24.ro. Decizia a fost luata dupa o intalnire cu reprezentanti…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, isi prezinta realizarile prin filmulete postate pe pagina de Facebook a Primariei. Ieri a povestit cum a reusit sa modernizeze traficul din Bucuresti, iar astazi (joi, 12 iulie) despre realizarile din...

- La doar câteva ore dupa ce președintele Klaus Iohannis a criticat activitatea edilului Capitalei, menționând blocajele din trafic și reduereac atractivitații zonei metropolitane Bucuresti Ilfov, Gabriela Firea iese la atac.

- UPDATE: Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre mitingul PSD, dar și despre alte evenimente care vor avea loc sambata in București. „Am avut ieri comandament perntru organizarea celor 15 evenimente care au fost aprobate. Azi am avut din nou o ședința operativa.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, are o ieșire dura. Ea anunța un autodenunț politic și face referire directa la un eveniment la care a participat alaturi de familie. Anunța ca a fost in acea locație, Restaurantul ”Doi cocoși” din Capitala in același timp cu alte persoane publice, dar…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca liberalii care au participat la conferinta filialei PNL Bucuresti sunt „niste pitici politici", subliniind ca acestia s-au adunat „sa denigreze tot ce se face si se construieste in aceasta perioada in tara si in Capitala".

