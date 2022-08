Stiri pe aceeasi tema

- Mona Dansatoarea a fost agresata și amenințata de fostul iubit. In exclusivitate pentru Antena Stars, bruneta a marturisit ca a cerut ajutorul autoritaților și iși dorește sa obțina un ordin de restricție impotriva barbatului. Prin ce momente grele a fost nevoita sa treaca.

- Consuela di Monaco este intr-un plin scandal cu una dintre cele care in trecut se numea chiar prietena ei, asta dupa ce a fost acuzata ca minte și ca are o relație cu un barbat potent din punct de vedere financiar. Ei bine, iata cum a reacționat bruneta, dar și cum se apara in exclusivitate la Antena…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona Dansatoarea a marturisit ca s-a desparțit de iubit. Din ce motiv i-a mai dat bruneta o șansa fostului partener, dupa ce ar fi fost batuta și sechestrata. Vedeta ar fi reușit sa scape cu greu prima oara, iar acum a dezvaluit de ce a decis sa mearga pe un drum…

- Carmela Popa a ajuns de urgența la spital, dupa ce a leșinat pe strada. In exclusivitate pentru Antena Stars, bruneta a dezvaluit prin ce momente groaznice a fost nevoita sa treaca. A sunat de una singura la 112 și a primit ajutor din partea medicilor.

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente cumplite, asta dupa ce bruneta ar fi suferit un preinfarct. Gabriela Cristoiu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a suferit un preinfarct, iar bruneta luat pastile "dupa ureche".

- Casnicia lui Steliano Filip cu Bianca Marina a luat sfarșit, in mod oficial, in septembrie 2021. Acum, la nici un an de la pronunțarea divorțului, fosta soție a fotbalistului face dezvaluiri despre separare. Bruneta susține ca a incercat sa-și salveze casnicia, dar nu a fost posibil.

- Maria canta de aproape un an si jumatate. A venit la preselectii alaturi de vocal coach ul ei. Are doua fetite, de doi si 4 ani jumatate. Trebuia sa se intoarca la munca dupa concediul de maternitate, dar nu se mai regasea.Asa ca dupa o discutie cu sotul, care a incurajat o sa faca ce isi doreste in…