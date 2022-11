Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut numeroase comentarii de hate in mediul online, dupa ce Delia Matache a marturisit din ce motiv nu iși dorește copii. In exclusivitate pentru Antena Stars, Gina Matache, mama vedetei, a oferit primele declarații despre acest subiect. Cum ii ia apararea cantareței.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Vica Blochina a oferit primele declarații, dupa ce a fost jefuita. Vedeta susține ca a depus plangere pe numele administratorului de bloc. Ce sume de bani a fost nevoita sa dea pentru facturi. Blodina a ținut sa precizeze ca are dovezi cu privire la furt.

- De 5 ani, Andreea Marin traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adrian Brancoveanu. Vedeta a avut doua casnicii eșuate, insa nu i-a fost teama sa iubeasca din nou.Adrian Brancoveanu a aparut in viața Andreei Marin la momentul potrivit. De cinci ani, cei doi formeaza un cuplu și se ințeleg…

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvart a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Vedeta a fost blocata la aeroport din cauza ochilor. De fiecare data cand iese din țara trebuie sa le prezinte autoritaților mai multe acte. Blondina a dezvaluit și ce planuri de viitor are.

- Mihai Bendeac a rabufnit, dupa ce a fost agasat de un om al strazii. Actorul a povestit fanilor sai prin ce trece in fiecare zi cand ajunge sau pleaca de acasa. Pe contul de Instagram, Mihai Bendeac a postat imagini cu un om al strazii care se lipise cu fața de geamul mașinii sale. Juratul de la „iUmor”…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Vașniuc a dezvaluit ca va face nunta cu alesul inimii ei in aceeași zi cu Armin Nicoarar și Claudia Puican. Ce detalii a oferit vedeta despre marele eveniment. Ce a marturisit despre inelul pe care l-a primit de la partenerul ei.