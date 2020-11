Stiri pe aceeasi tema

- ”Ferma este cufundata in ordine, disciplina și senzualitate”, cam așa ar caracteriza Mihaela Radulescu momentul actual din casa! Aseara, telespectatorii s-au bucurat de inceperea saptamanii matriarhatului! Dupa un duel de fermier șef in care au luptat patru concurente, Anna Lesko a reușit sa caștige…

- Anna Lesko și George Piștereanu au oferit un nou momentsavuros la Ferma, in ediția de marți seara. Totul s-a intamplat sub privirileVivianei, care nu s-a abținut de la glume la adresa celor doi.In ediția de aseara, o seara buna in ferma s-a terminat cuun foc afara, discuții diverse și un masaj bun.…

- Aseara, fermierii au avut parte de cea mai mare surpriza acompetiției: Ana Maria Ababei, fermierul șef al saptamanii, a decis sa otrimita la duel pe Elena și sa il salveze pe Gabriel Toader, considerand camerita o a doua șansa. O alianța care parea perfecta intre Anna Lesko, George Piștereanu, Andrei…

- Atmosfera din casa este una foarte incarcata dupa ziua deieri, cand Ana Maria Ababei a caștigat duelul și a devenit fermier șef, alegandsa-i puna servitori pe Gabriel Toader și Elena Chiriac.Iar astazi lucrurile nu se vor calma deloc! Dupa o trezirebrusca la realitate, Viviana va declara ca are nevoie…

- Cea de-a patra saptamana a competiției s-a incheiat cu onoua eliminare: Cezar Ouatu a parasit competiția dupa duelurile pierdute cuAndrei Stoica și Giulia Nahmany. Astazi, vom afla numele cui l-a scris el inmesajul lasat fermierilor, ca propunere pentru titlul de fermier șef. Cei doi concurenți care…