Gabriel Oprea la reuniunea regională a UNPR de la Craiova: Este necesară o polarizare a stângii Strategia UNPR pentru alegerile din acest an a constituit tema reuniunii regionale a organizatiilor judetene ale Uniunii din Dolj, Gorj, Valcea, Mehedinti si Olt, desfasurata, sambata, la Craiova, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Pregatim listele cu candidatii pentru primarii, consilii judetene si locale si de aceea, in aceasta perioada, ma deplasez in toate zonele tarii, pentru a gasi, impreuna cu colegii mei din organizatiile judetene, cele mai bune solutii. UNPR are profesionisti in toate domeniile de activitate, care sunt gata sa se puna in slujba comunitatilor din care fac parte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

