Gabriel Liiceanu, învins în instanță Razboiul cu Gabriel Liiceanu s-a incheiat in favoarea a scriitorului ieșean Liviu Antonesei. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de Liiceanu impotriva deciziei de anul trecut a Curții de Apel. Proces a inceput in urma cu cinci ani. In cadrul unui interviu publicat pe blog-ul sau, Antonesei afirmase ca Liiceanu „a primit cadou” fosta Editura Politica, cu tot cu patrimoniu și ca editura Humanitas a beneficiat de eșalonari ale obligațiilor fața de bugetul de stat. Considerate ca defaimatoare și denigratoare, Liiceanu l-a dat in judecata și i-a cerut și despagubiri… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

